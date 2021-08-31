Двор в российском городе атаковали полчища крыс

В одном из дворов в Тюмени завелась стая крыс. Полчища опасных грызунов, бегающих по детской площадке и у мусорных баков, засняли на видео жители российского города и выложили в социальной сети «ВКонтакте».

На ролике показаны крупные крысы, которые атаковали придомовую территорию на пересечении улиц Кирова, 23 и 25, Володарского, 14, Челюскинцев, 28 и 30. По словам жителей, засилье грызунов на участке связано со складированием там мусора всеми кафе и магазинами, размещенными по тем же адресам.

«В центре двора находится площадка для мусорных баков, куда все выносят мусор. В каждом помещении находится либо магазин, либо кафе. Они выносят мусор с пищевыми отходами в общие баки, хотя обязаны иметь свои баки с крышками. Из-за того, что пищевые отходы находятся в прямом доступе для крыс, грызуны питаются этим и плодятся», — написала одна из жительниц в соцсети.

В домах проблемного двора находятся такие заведения, как «Додо Пицца», «ШашлыкоFF». Жалобы жильцов в администрацию Тюмени и в Роспотребнадзор не принесли результата, подчеркивает автор поста.

Журналисты Ura.ru обратились за разъяснениями в пресс-службу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюмени ООО «ТЭО». Как заявили в компании, общее использование баков жителями и юрлицами не запрещено, но проблема характерна для многих дворов с закрытой территорией.

«Вывоз отходов осуществляется по графику. Однако нередко водители перекрывают доступ к бакам. Из-за этого мусоровоз не может проехать и сделать свою работу. Решать проблему должна управляющая компания. Со своей стороны мы сообщаем о проблеме, и как только проезд освобождается, вывоз происходит. Если время работы в данный день истекло, то уборка осуществляется на следующий, поэтому кратковременно может образовываться переполнение», — пояснили в пресс-службе регоператора.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов анонсировал ужесточение в России правил по обращению бытовыми отходами. В частности, чиновник отметил, что планируется законодательно закрепить запрет на смешивание мусора при раздельном сборе. Региональных операторов за подобные нарушения могут начать отстранять от исполнения возложенных на них функций.