Травивший тараканов россиянин пострадал от взрыва

Житель Новороссийска пострадал после того, как травил в квартире тараканов. В процессе в комнате произошел взрыв, из-за чего выбило три окна. Подробности произошедшего сообщает газета «Новороссийский рабочий» в своем Instagram.

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Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, в квартире на первом этаже в доме на Анапском шоссе. Собственница жилья была в гостях у подруги, пока ее супруг травил насекомых специальным раствором. В комнате также стояли баллончики с дихлофосом. В итоге в помещении прогремел взрыв.

Россиян получил сильный ожог головы и плеча, его госпитализировали. На место приезжала аварийная служба, которая подтвердила, что утечки газа не было. По предположениям хозяйки, взрыв мог произойти из-за химической реакции или от воздействия солнечного света на баллоны. В качестве временной меры окна с выбитыми стеклами закрыли пленкой.

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