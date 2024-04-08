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09:55, 8 апреля 2024Бывший СССР

РДК признал потерю позировавшего у границы России бойца спустя месяц после атаки

«РВ»: РДК спустя месяц признал потерю позировавшего у границы России бойца

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

«Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) спустя месяц признал потерю бойца, позировавшего у границы России во время атаки на Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как сообщается, боец с позывным Вольф попал на фото во время атаки группировки на населенный пункт Козинка Белгородской области. Группировка признала его потерю лишь 7 апреля, хотя участник подразделения был ликвидирован российскими солдатами в день атаки.

«Бандформирование лишь через 20 дней начало выпускать некрологи, чтобы растянуть признание потерь», — подчеркнули «РВ». Авторы канала допустили появление еще большего числа некрологов в канале РДК.

Ранее российские солдаты ликвидировали у границы с Белгородской областью предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, который выступал спонсором РДК. Обстоятельства ликвидации не уточняются.

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      Алевтина Запольская
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