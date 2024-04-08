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12:21, 8 апреля 2024Силовые структуры

Ревнивый россиянин отрезал жене ухо и нос

В Якутии задержали ревнивого супруга, отрезавшего жене ухо и нос

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутии задержали 43-летнего местного жителя, напавшего на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, против мужчины из Олекминска возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Фигурант приревновал супругу, подкараулил ее во дворе дома и напал, отрезав ей нос и ухо, уточняет «Газета.Ru». Женщину доставили в больницу. Отмечается, что в семье четверо детей. Пострадавшая работает медсестрой, в момент инцидента она как раз возвращалась с ночной смены. Ухо пострадавшей удалось найти, а нос пропал.

Ранее стало известно, что в Иркутской области местный житель расправился с другом-инвалидом из ревности и получил семь лет колонии строгого режима.

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      Екатерина Кашурникова
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