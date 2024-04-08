Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 8 апреля 2024Экономика

Метеоролог дал московским водителям совет по смене зимней резины

Синоптик Вильфанд: пришло время для замены зимней резины на летнюю

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Водителям из Москвы и других регионов Центральной России пора задуматься о необходимости поменять резину с зимней на летнюю, предупредил в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Время пришло. На этой неделе опять будет майская погода, а в среду, 10 апреля, даже июньская. 8 и 9 апреля температура будет в диапазоне 15-20 градусов, а в среду она превысит 20-градусную отметку. Снег уже практически сошел. Переход средней температуры по климату через отметку в 5 градусов происходит сегодня, 8 числа. Как раз сегодня и в ближайшие дни температура будет существенно выше нормы, на 8-10 градусов», — сообщил он.

Синоптик добавил, что в течение апреля и мая еще будет понижение температуры и заморозки, но кратковременные. «Поэтому уже никаких сомнений не должно быть, устойчиво температура уже такая, когда летняя резина уместна», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее москвичам пообещали, что в начале текущей недели температура воздуха достигнет плюс 23 градусов Цельсия, а затем понизится до плюс 14-17 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

      В Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС

      Путин поручил распространить один вид льготной ипотеки на «вторичку»

      Шансы осужденной экс-министра культуры Крыма отправиться в зону СВО оценили

      В МЧС дали прогноз по ситуации с паводками

      Гражданам одной страны раздадут деньги в цифровой валюте

      Качество планируемых к передаче ВСУ истребителей оценили

      Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене россиянина

      Российский аэропорт оказался под угрозой подтопления

      Стало известно о планах США запускать ракеты с территории Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше