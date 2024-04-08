Метеоролог дал московским водителям совет по смене зимней резины

Синоптик Вильфанд: пришло время для замены зимней резины на летнюю

Водителям из Москвы и других регионов Центральной России пора задуматься о необходимости поменять резину с зимней на летнюю, предупредил в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Время пришло. На этой неделе опять будет майская погода, а в среду, 10 апреля, даже июньская. 8 и 9 апреля температура будет в диапазоне 15-20 градусов, а в среду она превысит 20-градусную отметку. Снег уже практически сошел. Переход средней температуры по климату через отметку в 5 градусов происходит сегодня, 8 числа. Как раз сегодня и в ближайшие дни температура будет существенно выше нормы, на 8-10 градусов», — сообщил он.

Синоптик добавил, что в течение апреля и мая еще будет понижение температуры и заморозки, но кратковременные. «Поэтому уже никаких сомнений не должно быть, устойчиво температура уже такая, когда летняя резина уместна», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее москвичам пообещали, что в начале текущей недели температура воздуха достигнет плюс 23 градусов Цельсия, а затем понизится до плюс 14-17 градусов.