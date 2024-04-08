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14:23, 8 апреля 2024Экономика

Названы реки России с наибольшей угрозой наступления паводков

Депутат Арапов: существует риск разлива рек Илек, Черная, Самара, Урал и Тобол

Фото: Сергей Метик / Wikimedia

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов сообщил, что в России существует риск повышения уровня воды в реках Илек, Черная, Самара, Урал и Тобол. О весенних паводках он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Важно понимать, что у природы есть свои периоды, которые можно прогнозировать, можно подгадать, но иногда это случается неожиданно. В этом году мы столкнулись с целым рядом температурных аномалий, когда и снега было много, и резко наступило тепло. Это то, что в том числе повлияло на уровни рек во многих регионах», — поделился Арапов.

Недавно было совещание, на котором Минприроды сообщило о том, что есть риск развития паводка в части повышения уровня воды в реках Илек, Черная, Самара, Урал и Тобол

Георгий Араповзампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Депутат отметил, что в регионах, в которых есть риск наступления паводка, местным жителям необходимо быть бдительными.

«В первую очередь нужно реагировать на сообщения местных властей. Потому что, когда стихия наступает, остановить ее на ходу бывает практически невозможно. Надо быть готовыми к тому, чтобы действовать оперативно, оперативно эвакуироваться из затопления, особенно тем, кто живет у берегов больших рек», — объяснил он.

Также Арапов сообщил, что правительство делает все для того, чтобы минимизировать последствия наступающего паводка.

По последним данным, наибольший ущерб повышения воды был нанесен Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической.

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      Алена Шевченко
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