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18:35, 8 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали последствия отказа от сахара

Психолог Валеева: через месяц после отказа от сахара улучшится состояние кожи

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Уже через месяц после отказа от сахара будут заметны изменения здоровья, рассказала психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Лиана Валеева. Последствия отказа от этого продукта она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Уже через месяц отказа от сахара кожа приобретет более здоровый вид, улучшится ее текстура, рассказала она. Зубы могут стать более здоровыми, скорее всего, улучшатся настроение и пищеварение. «Прибавится энергии, потому что организм начнет использовать жиры в качестве источника энергии», — добавила Валеева.

За год без сахара, продолжила специалист, значительно улучшится состояние кожи, уменьшатся морщины, поскольку отсутствие сахара предотвращает образование гликации — процесса, разрушающего коллаген и эластин. Мозг продолжит получать дополнительную энергию от других источников глюкозы, зубы останутся здоровыми, настроение и пищеварение — стабильными, перечислила она.

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Однако для достижения и поддержания здорового веса, предупредила психолог, одного отказа от сахара недостаточно, необходимо соблюдать сбалансированную диету. Кроме того, напомнила она, есть состояния, при которых не рекомендуется полностью исключать сахар из рациона. «Например, людям с низким уровнем сахара в крови — гипогликемией. При диабете также требуется регулировать потребление сахара под контролем врача», — заключила Валеева.

Ранее диетолог Райана Стивенсон назвала оптимальное время для завтрака: «Есть хорошее практическое правило — между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов».

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      Александра Лисица
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