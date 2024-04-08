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09:30, 8 апреля 2024Забота о себе

Названо оптимальное время для завтрака

Диетолог Стивенсон: между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов

Фото: Unsplash

Чтобы завтрак приносил максимальную пользу, важно не только подбирать правильные продукты, но и учитывать время приема пищи, считает диетолог Райана Стивенсон. Оптимальное время для завтрака она назвала журналу Glamour.

Стивенсон отметила, что хороший завтрак дает энергию, помогает отрегулировать уровень сахара в крови и не переедать в течение оставшегося дня. Она посоветовала в первой половине дня есть продукты с высоким содержанием белка и клетчатки.

Стивенсон также отметила, что большое значение имеет время приема пищи. Она подчеркнула, что в этом вопросе нет универсальных рекомендаций и надо ориентироваться на индивидуальные особенности организма и график. «Но есть хорошее практическое правило — между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов. Если вы поужинали в 19:30, вам нужно подождать до 7:30, чтобы позавтракать», — дала совет эксперт.

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      Екатерина Улитина
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