Названо оптимальное время для завтрака

Диетолог Стивенсон: между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов

Чтобы завтрак приносил максимальную пользу, важно не только подбирать правильные продукты, но и учитывать время приема пищи, считает диетолог Райана Стивенсон. Оптимальное время для завтрака она назвала журналу Glamour.

Стивенсон отметила, что хороший завтрак дает энергию, помогает отрегулировать уровень сахара в крови и не переедать в течение оставшегося дня. Она посоветовала в первой половине дня есть продукты с высоким содержанием белка и клетчатки.

Стивенсон также отметила, что большое значение имеет время приема пищи. Она подчеркнула, что в этом вопросе нет универсальных рекомендаций и надо ориентироваться на индивидуальные особенности организма и график. «Но есть хорошее практическое правило — между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов. Если вы поужинали в 19:30, вам нужно подождать до 7:30, чтобы позавтракать», — дала совет эксперт.

Ранее диетолог Майкл Мосли назвал продукты на завтрак, от которых надо воздерживаться худеющим. По его мнению, чтобы терять вес, не нужно есть выпечку, сладости и каши быстрого приготовления.