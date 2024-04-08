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14:46, 8 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали стоимость кулича

Приготовление домашнего пасхального кулича оценили в 184 рубля

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Приготовление домашнего пасхального кулича в 2024 году обойдется россиянам в 184 рубля, пишут «Известия», которым такие данные с учетом стоимости ингредиентов предоставил сервис «Пакет» от Х5.

Названная стоимость кулича складывается из средней цены 0,2 литра молока (17 рублей), 0,6 килограмма муки (37 рублей), 50 граммов сливочного масла (50 рублей), а также трех граммов сухих дрожжей (7 рублей), трех с половиной яиц (42 рубля), 180 граммов сахара (15 рублей) и 50 граммов изюма (16 рублей).

При этом, отмечается в материале, в российских магазинах страны цены на готовые изделия составляют сейчас от 350 рублей и выше, а в ресторанах — от 850 рублей.

Ранее в Росптицсоюзе пообещали, что дефицита яиц на российском рынке в преддверии православной Пасхи, которая празднуется в этом году в начале мая, не ожидается. Гендиректор организации Галина Бобылева отметила, что цены на этот вид продукции в стране снижаются в отличие от объемов производства.

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      Дмитрий Воронин
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