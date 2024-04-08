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18:53, 8 апреля 2024Ценности

Россиянам раскрыли неожиданную причину появления вторых подбородков и морщин

Стоматолог Кузьменкова: морщины на лице может вызвать неправильный прикус

Фото: charnsitr / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, стоматолог Лилия Кузьменкова раскрыла россиянам неожиданную причину появления вторых подбородков и морщин. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, указанные изменения внешности может вызвать неправильный прикус, из-за которого увеличивается нагрузка на мягкие ткани лица. В свою очередь, коррекция данного дефекта приводит к снижению напряжения в области губ и околоносовых складок и уменьшению морщин, отметила доктор.

В то же время задвинутая назад нижняя челюсть может стать причиной возникновения второго подбородка. «Этот дефект визуально изменяет контуры лица, делая его заметно старше. При ортодонтическом лечении нижняя челюсть занимает свое правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед посещением косметолога или пластического хирурга исключите стоматологические причины эстетических дефектов», — заключила собеседница издания.

В марте косметолог-эстетист, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme Лиана Бондаренко назвала россиянкам способы избавиться от второго подбородка.

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      Алина Гостева
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