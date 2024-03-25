Россиянкам назвали способы избавиться от второго подбородка

Косметолог Бондаренко: устранить второй подбородок можно с помощью мезотерапии

Косметолог-эстетист, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme Лиана Бондаренко назвала россиянкам способы избавиться от второго подбородка. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, данный недостаток внешности может появиться не только из-за лишнего веса. К нему также приводят возрастные изменения, а именно резкое снижение синтеза коллагена и эластина в организме человека. Кроме того, причинами появления второго подбородка служат неправильная осанка, нарушение прикуса и резкое похудение. «При снижении веса жировая ткань становится тоньше, тонус кожи снижается, происходит атрофия связочного аппарата», — пояснила Бондаренко.

Чтобы устранить проблему, специалист посоветовала прибегнуть к мезотерапии липолитиками — процедуре, основанной на введении в подкожный слой способствующих похудению препаратов. Вдобавок собеседница издания указала на SMAS-лифтинг, который представляет собой аппаратную методику подтяжки лица. С помощью такой процедуры можно сформировать правильную линию рельефа и подтянуть мышечный каркас.

В январе фитнес-тренер и доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Александра Сулим раскрыла россиянам эффективные способы избавиться от пивного живота. По словам эксперта, для похудения необходимо включить в рацион овощи, несладкие фрукты, ягоды, зелень, цельные злаки и постные сорта мяса. Кроме того, специалист посоветовала употреблять кисломолочные продукты и рыбу.