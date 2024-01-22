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17:50, 22 января 2024Ценности

Россиянам раскрыли эффективные способы избавиться от пивного живота

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер и доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Александра Сулим раскрыла россиянам эффективные способы избавиться от пивного живота. Соответствующий материал публикует Life.

По словам эксперта, для похудения необходимо включить в рацион овощи, несладкие фрукты, ягоды, зелень, цельные злаки и постные сорта мяса. Кроме того, специалистка посоветовала употреблять кисломолочные продукты и рыбу. При этом Сулим уточнила, что пищу стоит готовить на пару, в духовке, на гриле или варить.

Помимо этого, фитнес-тренер призвала сократить размер порций, подсчитывать калории и исключить поздние вечерние и ночные перекусы. Кроме того, она подчеркнула, что важно употреблять достаточное количество чистой питьевой воды и проводить разгрузочный день раз в неделю.

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Вдобавок собеседница издания отметила важность частого питания небольшими порциями и тщательного пережевывания пищи. Сулим рекомендовала дополнить диету физическими нагрузками. «Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объеме», — рассказала специалистка.

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      Екатерина Ештокина
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