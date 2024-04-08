Россияне бросились покупать недвижимость в одной стране

Эксперт Гребенщикова: российский спрос на недвижимость в Таиланде растет

Российский спрос на недвижимость в Таиланде растет. О том, что россияне бросились покупать жилье в одной стране, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милу Гребенщикову.

Гребенщикова отметила, что в первом квартале 2024 года россияне заняли третье место по турпотоку в страну. «Таиланд хорошо знаком и любим россиянами многие годы», — объяснила эксперт.

Она добавила, что недвижимость в Таиланде является одной из самых доступных. Она подходит для зимовок, отпуска и инвестиций. По словам Гребенщиковой, доходность от аренды в стране одна из самых высоких — 8-10 процентов в год. При этом в целом инвесторы из России сейчас переориентируются на другие рынки —Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее стало известно, что богатые россияне стали реже рассматривать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для покупки недвижимости, в том числе это касается Дубая.