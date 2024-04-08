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14:57, 8 апреля 2024Экономика

Россияне бросились покупать недвижимость в одной стране

Эксперт Гребенщикова: российский спрос на недвижимость в Таиланде растет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский спрос на недвижимость в Таиланде растет. О том, что россияне бросились покупать жилье в одной стране, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милу Гребенщикову.

Гребенщикова отметила, что в первом квартале 2024 года россияне заняли третье место по турпотоку в страну. «Таиланд хорошо знаком и любим россиянами многие годы», — объяснила эксперт.

Она добавила, что недвижимость в Таиланде является одной из самых доступных. Она подходит для зимовок, отпуска и инвестиций. По словам Гребенщиковой, доходность от аренды в стране одна из самых высоких — 8-10 процентов в год. При этом в целом инвесторы из России сейчас переориентируются на другие рынки —Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее стало известно, что богатые россияне стали реже рассматривать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для покупки недвижимости, в том числе это касается Дубая.

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      Александра Качан
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