Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 8 апреля 2024Экономика

Россияне назвали критерии выбора работы

UTEAM : при поиске новой работы россиян интересует уровень зарплаты и график

Фото: Unsplash

Главным критерием при выборе новой работы для двух третей россиян является уровень заработной платы. Об этом стало известно по итогам опроса кадровой компании UTEAM, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Помимо уровня дохода респонденты назвали среди факторов, на которые они опираются при поиске работы и трудоустройстве, интересные задачи (59 процентов опрошенных), рабочий график и гибкость (56 процентов). Также соискателей интересует возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью (45 процентов).

По словам гендиректора UTEAM Анны Крыловой, нехватка рабочих рук, которая наблюдается в России, — проблема работодателей, но не соискателей, для которых открываются новые перспективы для трудоустройства.

«Большое количество вакансий позволяет соискателям делать осознанный выбор и останавливаться именно на тех предложениях от компаний, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям и интересам. И несмотря на то, что главным критерием по-прежнему остается уровень вознаграждения, люди все больше внимания уделяют и другим факторам. Работа только ради денег — не про современного соискателя», — пояснила она.

Материалы по теме:
Нейросети начали отбирать у людей работу. Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
Нейросети начали отбирать у людей работу.Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
23 октября 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Как показал опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, более половины (59 процентов) россиян готовы согласиться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой. Треть (33 процента) опрошенных готовы снизить требования к доходу, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Каждый пятый (21 процент) респондент готов рассмотреть такое предложение, так как собирается вести переговоры о зарплате во время собеседования. Пять процентов соискателей откликнутся на такую вакансию, чтобы получить опыт прохождения собеседований.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан. Его вычислили по необычной примете

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Криворожской области

      Оценены масштабы весеннего половодья в России

      Парень увидел необычный список в телефоне девушки и задумался о расставании

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      В Одесской области после взрывов поврежден объект транспортной логистики

      Анонсированы переговоры Лаврова с китайским коллегой

      В РФ задержали находящегося в розыске за расправу над двумя солдатами иностранца

      Россияне назвали критерии выбора работы

      В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше