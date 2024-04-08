Россияне назвали критерии выбора работы
Главным критерием при выборе новой работы для двух третей россиян является уровень заработной платы. Об этом стало известно по итогам опроса кадровой компании UTEAM, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Помимо уровня дохода респонденты назвали среди факторов, на которые они опираются при поиске работы и трудоустройстве, интересные задачи (59 процентов опрошенных), рабочий график и гибкость (56 процентов). Также соискателей интересует возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью (45 процентов).
По словам гендиректора UTEAM Анны Крыловой, нехватка рабочих рук, которая наблюдается в России, — проблема работодателей, но не соискателей, для которых открываются новые перспективы для трудоустройства.
«Большое количество вакансий позволяет соискателям делать осознанный выбор и останавливаться именно на тех предложениях от компаний, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям и интересам. И несмотря на то, что главным критерием по-прежнему остается уровень вознаграждения, люди все больше внимания уделяют и другим факторам. Работа только ради денег — не про современного соискателя», — пояснила она.
Как показал опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, более половины (59 процентов) россиян готовы согласиться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой. Треть (33 процента) опрошенных готовы снизить требования к доходу, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Каждый пятый (21 процент) респондент готов рассмотреть такое предложение, так как собирается вести переговоры о зарплате во время собеседования. Пять процентов соискателей откликнутся на такую вакансию, чтобы получить опыт прохождения собеседований.