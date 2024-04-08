Россияне назвали критерии выбора работы

UTEAM : при поиске новой работы россиян интересует уровень зарплаты и график

Главным критерием при выборе новой работы для двух третей россиян является уровень заработной платы. Об этом стало известно по итогам опроса кадровой компании UTEAM, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Помимо уровня дохода респонденты назвали среди факторов, на которые они опираются при поиске работы и трудоустройстве, интересные задачи (59 процентов опрошенных), рабочий график и гибкость (56 процентов). Также соискателей интересует возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью (45 процентов).

По словам гендиректора UTEAM Анны Крыловой, нехватка рабочих рук, которая наблюдается в России, — проблема работодателей, но не соискателей, для которых открываются новые перспективы для трудоустройства.

«Большое количество вакансий позволяет соискателям делать осознанный выбор и останавливаться именно на тех предложениях от компаний, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям и интересам. И несмотря на то, что главным критерием по-прежнему остается уровень вознаграждения, люди все больше внимания уделяют и другим факторам. Работа только ради денег — не про современного соискателя», — пояснила она.

Как показал опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, более половины (59 процентов) россиян готовы согласиться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой. Треть (33 процента) опрошенных готовы снизить требования к доходу, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Каждый пятый (21 процент) респондент готов рассмотреть такое предложение, так как собирается вести переговоры о зарплате во время собеседования. Пять процентов соискателей откликнутся на такую вакансию, чтобы получить опыт прохождения собеседований.