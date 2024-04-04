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08:07, 4 апреля 2024Экономика

Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

hh.ru: 59 % россиян готовы снизить требования к зарплате

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Более половины (59 процентов) россиян готовы согласиться на вакансию с недостаточно высокой зарплатой. Условия для такого шага граждане назвали по итогам опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, его цитирует газета «Известия».

Треть (33 процента) опрошенных готовы снизить требования к доходу, если им по-настоящему понравятся компания и позиция. Каждый пятый (21 процент) рассмотрит подобное предложение, так как собирается вести переговоры о зарплате во время собеседования. Пять процентов соискателей откликнутся на такую вакансию, чтобы получить опыт прохождения собеседований.

По данным опроса, чаще всего не готовы уступать в зарплате представители розничной торговли (52 процента), высший и средний менеджмент (49 процентов), специалисты производственной сферы (48 процентов). Согласны снизить требования к зарплате чаще всего соискатели из науки и образования (только 27 процентов игнорируют вакансии с меньшей зарплатой) и ИТ-специалисты (35 процентов).

Как сообщили эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, в России стали реже отказываться от работы из-за недостаточного уровня предлагаемой зарплаты. Доля граждан, которые отказываются от предложения работы из-за низкой, по их мнению, зарплаты, за последний год снизилась с 3,8 до 3 процентов. Тенденцию объясняют ростом предлагаемых зарплат в стране. Например, медианный доход в вакансиях в первом квартале 2024-го вырос на 34 процента в годовом выражении и составил 60 тысяч рублей.

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      Вячеслав Агапов
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