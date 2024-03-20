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13:15, 20 марта 2024Экономика

Россияне стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты

Talantix: доля отказов от работы из-за низкой зарплаты в России снизилась до 3 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России стали реже отказываться от работы из-за недостаточного уровня предлагаемой зарплаты. Об этом заявили аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, их цитирует Forbes.

Доля граждан, которые отказываются от предложения работы из-за низкой, по их мнению, зарплаты, за последний год снизилась с 3,8 до 3 процентов. Чаще всего среди них врачи (40 процентов), казначеи (11 процентов), начальники смены (10 процентов), гейм-дизайнеры (9,4 процента), оператор производственной линии (9 процентов). Тенденцию объясняют ростом предлагаемых зарплат в стране. Например, медианный доход в вакансиях в первом квартале 2024-го вырос на 34 процента в годовом выражении и составил 60 тысяч рублей.

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Чаще всего с отказами от трудоустройства из-за зарплаты сталкиваются компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (10,5 процента случаев отказа от работы), IT-технологиями и связью (6,4 процента), наукой и образованием (5,6 процента). Среди рабочих специальностей низкая зарплата реже становится поводом отказаться от работы, отмечают эксперты.

Как показал проведенный сервисом «Работа.ру» опрос всех регионов страны, 85 процентов из 400 опрошенных представителей российского бизнеса признались, что переманивали сотрудников из других организаций, предлагая им различные бонусы. Основными мотивами, предлагаемыми сотрудникам при переходе в другую компанию, являются повышение зарплаты (91 процент), интересный функционал (73 процента) и более высокая должность (72 процента). Чаще всего переманивают специалистов в IT и телеком-сферах (80 процентов), а также топ-менеджеров (31 процент) и менеджеров по продажам (30 процентов).

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      Вячеслав Агапов
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