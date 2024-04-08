Россияне ополчились на устроивших «рейд против хиджабов»

Жители Новосибирска возмутились прошедшим в городе рейдом против хиджабов

Жители Новосибирска ополчились на устроивших в городе «рейд против хиджабов». Об этом сообщает портал «BFM-Новосибирск».

По данным портала, горожан и местных общественников возмутили действия правой группировки, которые зашли в аптеку, где работала провизор-мусульманка. Мужчины потребовали от продавщицы снять платок, так как, по их мнению, своим видом мусульманка разжигала межнациональную вражду.

После этого инцидента организация «Центр поддержки общественных и гражданских инициатив» сообщила, что обратилась к Алексею Захарову, главе УМВД по региону, с просьбой провести проверку действий устроивших рейд.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл отверг существование русского национализма.