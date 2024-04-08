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16:08, 8 апреля 2024Путешествия

Россияне занялись сексом втроем на пляже популярного курорта и попали на видео

Кадр: Telegram-канал «@krasnodar_kray»

Российские туристы занялись сексом втроем в Дагомысе и попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Краснодар и край».

Инцидент произошел на пляже популярного отечественного курорта в воскресенье, 7 апреля. «Летний сезон идет во всю», — прокомментировал увиденное проходящий мимо мужчина.

Пользователи сети возмутились поведением россиян. «Люди, которые потеряли человеческий облик, — написал один из них. — Поэтому и ведут себя как собаки, которым приспичило».

Ранее участница круиза для свингеров рассказала о секретном секс-коде на борту и показала видео «игровой комнаты» для пар. По словам Беллы, они с мужем Джейсом отправились в круиз под названием «Искушение» уже в третий раз.

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      Фариза Бацазова
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