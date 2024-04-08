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11:15, 8 апреля 2024Россия

Россиянин получил штраф за «ковыряние в носу»

Житель Дагестана получил штраф за то, что за рулем поднес руку к носу

Фото: Jevanto Productions / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане местный житель получил штраф за то, что во время движения поднес руку к носу. Об этом сообщает ГТРК «Дагестан» в Telegram.

На опубликованной фотографии — кадре с камеры фиксации видно, что мужчина держит руку у лица. На этом основании его обязали оплатить 1,5 тысячи рублей за якобы разговор по телефону во время управления автомобилем.

Россиянин заявил, что не пользовался телефоном за рулем. «Я вообще в носу ковырялся», — пояснил он. Теперь мужчина собирается обжаловать выписанный ему штраф, указано в сообщении.

Ранее россиян предупредили о новой системе взыскания штрафов с водителей. В ФССП сообщили, что все штрафы теперь будут проходить через отдел центрального электронного исполнения, после чего их будут рассылать в банки и при нахождении денежных средств обращать на них взыскание.

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      Алан Босиков
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