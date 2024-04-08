Россиянин попытался расправиться с женщиной и попал в аварию на угнанной машине

В Екатеринбурге осудят мужчину, который хотел убить возлюбленную и попал в ДТП

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который попытался расправиться с возлюбленной и попал в аварию на угнанной машине. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Александр Шульга.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 30, 105 («Покушение») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Вину фигурант не признал. Его дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

По версии следствия, в ночь на 25 октября 2023 года пьяный обвиняемый на почве ревности поссорился с возлюбленной в гаражном боксе. В ходе конфликта он избил женщину, после чего посадил ее в машину и повез в лес, чтобы расправиться с ней там. Пострадавшая, понимая его намерения, решила спасти себе жизнь и толкнула находящегося за рулем обвиняемого, чтобы он потерял контроль над движением автомобиля и попал в аварию. В результате фигурант скрылся с места ДТП, а другой участник аварии вызвал для женщины скорую помощь.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали «Ленте.ру», что обвиняемый работает сварщиком в автомастерской и ранее неоднократно был судим за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладение автомобилем и управление транспортом в состоянии опьянения.

Ранее в Кемеровской области полиция задержала 29-летнего жителя города Ленинск-Кузнецкий, который угнал несколько машин ради поездки к матери.