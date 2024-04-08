Россиянин сорвал флаг РФ со стены спортивной школы и получил четыре года колонии

Суд дал 4 года жителю Иркутска, сорвавшему флаг России со стены спортивной школы

Второй Восточный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя Иркутской области Александра Скворцова, который сорвал флаг России со стены спортивной школы и размещал реабилитирующие нацизм комментарии в Telegram-каналах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов на три года.

По версии следствия, Скворцов из личной неприязни к РФ и ее государственным символам сорвал со стены спортивной школы олимпийского резерва флаг РФ с изображенным на нем гербом, а затем смял его и бросил в отдел для обуви внутри шкафа. Кроме того, он размещал комментарии, реабилитирующие нацизм и содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Эти комментарии были доступны для публичного просмотра и копирования неограниченному кругу лиц.

Ранее в Москве сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») задержали прыгнувшего с небоскреба в «Москва-Сити» бейсджампера за похожий на флаг Украины парашют.