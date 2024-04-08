Россиянин в военной форме выломал шлагбаум из-за 200 рублей и попал на видео

E1.ru: в Екатеринбурге мужчина в военной форме выломал шлагбаум из-за 200 рублей

В Екатеринбурге мужчина в военной форме выломал шлагбаум у небоскреба «Высоцкий» из-за 200 рублей. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном ролике видно, как белая легковушка с челябинскими номерами подъезжает к выезду, но водитель платить за стоянку не торопится. Россиянин легким движением руки сгибает шлагбаум, чтобы девушка за рулем могла проехать.

В администрации «Высоцкого» отметили, что мужчина пожалел за часовую стоянку на парковке 200 рублей. «Больше всего удивляет, что портить чужое имущество решил человек в форме военного. (...) Теперь даже не знаем, куда заявление подавать: в полицию или в военную прокуратуру», — поделились представители.

Ущерб от поломки шлагбаума в бизнес-центре оценили в 55 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве стоматолог избил участника специальной военной операции из-за конфликта на парковке.