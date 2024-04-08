Россиянин в воспитательных целях забил собаку на глазах у 12-летнего сына

В Калининградской области мужчина забил гвоздодером собаку на глазах у сына

В Гусевском районе Калининградской области мужчина в воспитательных целях забил гвоздодером собаку на глазах у 12-летнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным издания, россиянин накануне решил провести время с ребенком, который приехал домой на выходные из школы-интерната. Мужчина попросил сына помочь ему по дому и разобрать свои вещи. Когда школьник не выполнил это, родитель рассвирепел начал бить его руками и ногами.

Затем он выволок мальчика во двор и заставил смотреть, как он расправляется с домашним псом.

Позже выяснилось, что житель Калининградской области в прошлом был судим. У мальчика после выходного с отцом остались ссадины и ушибы. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних начали проводить проверку.

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