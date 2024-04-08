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12:28, 8 апреля 2024Россия

Россиянин в воспитательных целях забил собаку на глазах у 12-летнего сына

В Калининградской области мужчина забил гвоздодером собаку на глазах у сына

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Гусевском районе Калининградской области мужчина в воспитательных целях забил гвоздодером собаку на глазах у 12-летнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным издания, россиянин накануне решил провести время с ребенком, который приехал домой на выходные из школы-интерната. Мужчина попросил сына помочь ему по дому и разобрать свои вещи. Когда школьник не выполнил это, родитель рассвирепел начал бить его руками и ногами.

Затем он выволок мальчика во двор и заставил смотреть, как он расправляется с домашним псом.

Позже выяснилось, что житель Калининградской области в прошлом был судим. У мальчика после выходного с отцом остались ссадины и ушибы. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расчленил попугая жены и поставил в квартире на Комендантском проспекте растяжку с гранатой.

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      Анна Щербакова
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