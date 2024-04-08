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10:10, 8 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в голову охранника боулинг-клуба из-за запрета курить

В Улан-Удэ мужчина зарезал охранника боулинга, запретившего ему курить в зале

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Бурятии 41-летнего мужчину обвинили в расправе над охранником боулинг-клуба из-за запрета курить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 6 апреля фигурант выпивал в боулинге в торговом центре на Барнаульской улице в Улан-Удэ. Он закурил в зале, тогда охранник попросил его выйти в помещение для курения. После этого начался конфликт, и мужчину отвели к гардеробу. Он схватил нож из куртки и вонзил охраннику в голову, а затем сбежал. Потерпевшего доставили в больницу, но его не удалось спасти.

Росгвардейцы вскоре задержали нападавшего на остановке общественного транспорта. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 52-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на шиномонтаже.

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