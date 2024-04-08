Россиянин вонзил нож в голову охранника боулинг-клуба из-за запрета курить

В Улан-Удэ мужчина зарезал охранника боулинга, запретившего ему курить в зале

В Бурятии 41-летнего мужчину обвинили в расправе над охранником боулинг-клуба из-за запрета курить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 6 апреля фигурант выпивал в боулинге в торговом центре на Барнаульской улице в Улан-Удэ. Он закурил в зале, тогда охранник попросил его выйти в помещение для курения. После этого начался конфликт, и мужчину отвели к гардеробу. Он схватил нож из куртки и вонзил охраннику в голову, а затем сбежал. Потерпевшего доставили в больницу, но его не удалось спасти.

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