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14:35, 28 марта 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу на шиномонтаже россиянин стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге мужчина стал фигурантом дела за стрельбу на шиномонтаже

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 52-летний местный житель, устроивший стрельбу на шиномонтаже, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении него возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Задержание стрелка произошло на месте происшествия. Выяснилось, что мужчина нигде не работает. Ранее у него уже была судимость.

По данным полиции, инцидент произошел 27 марта в автосервисе на Гражданском проспекте. Приехавший на шиномонтаж клиент был недоволен высокими, по его мнению, ценами на услуги. В результате фигурант устроил стрельбу в автосервисе. Он несколько раз выстрелил в сторону 41-летнего владельца автомастерской из газового пистолета. Потерпевший получил ожог глаз. Сотрудники сервиса вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранители изъяли аэрозольный пистолет у злоумышленника и задержали его.

Ранее сообщалось, что в Курганской области правоохранители задержали 47-летнего работника шиномонтажной станции, который, предварительно, до смерти избил клиента во время конфликта.

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      Анна Габай
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