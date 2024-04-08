Россиянин захотел увидеться с сестрой и сообщил в полицию о готовящемся теракте

Мужчину задержали за ложное сообщение об акте терроризма в 8 домах Боготола

Сотрудники полиции задержали жителя Красноярского края за ложное сообщение об акте терроризма в восьми многоквартирных домах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, все произошло в Боготоле. Мужчина позвонил в местную дежурную часть и сообщил о готовящемся теракте в восьми жилых домах. При проверке объектов информация не подтвердилась, после чего силовики задержали злоумышленника.

На допросе он признался, что хотел увидеть сестру, с которой у него давний конфликт. Мужчина подумал, что сможет встретиться с родственницей, когда жильцов начнут эвакуировать из домов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ, виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу общественного деятеля Александра Скобова (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Он пробудет под арестом до 1 июня.