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18:09, 8 апреля 2024Силовые структуры

Россиянину вручили в качестве вещдока банку с его селезенкой

В СПб потерпевший получил на хранение как вещдок банку со своей селезенкой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Выборгский суд Петербурга поступило на рассмотрение уголовное дело Дмитрия Усова и Даниила Смирнова, обвиняемых в разбое, по которому пострадавшему была передана на хранение в качестве вещественного доказательства банка с его собственной селезенкой. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что 8 октября 2023 года фигуранты в подъезде дома на улице Жени Егоровой напали на знакомого, отобрали у него телефон за 10 тысяч рублей и ударили пару раз его по ребрам. Потерпевший догнал налетчиков, но они вновь его избили, в результате чего россиянин в числе других травм получил разрыв селезенки.

Позже следователь признал этот орган вещественным доказательством и изъял в патологоанатомическом бюро. Селезенку в банке передали на ответственное хранение законному владельцу, то есть потерпевшему, под сохранную расписку, указала Лебедева.

5 апреля сообщалось, что в Красноярске следователи задержали начальника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, который отдал знакомым для подпольного казино хранившиеся на ведомственном складе 30 игровых автоматов и два покерных стола. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Преступление выявили сотрудники красноярского управления ФСБ.

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      Любовь Ширижик
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