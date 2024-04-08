Россиянка не захотела ехать с соседкой в одном лифте и порезала ее ножом

В Подмосковье женщина порезала ножом соседку, чтобы не ехать с ней в лифте

В Подмосковье 48-летняя местная жительница порезала пожилую соседку ножом, чтобы не ехать с ней в одном лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло накануне в новостройке в Сергиевом Посаде. Соседки вместе зашли с лифт на седьмом этаже, но в какой-то момент одна из них перехотела ехать вниз со второй. Женщина начала выталкивать из кабины свою 66-летнюю знакомую, а затем достала кухонный нож и ударила ее в живот и шею. Покинув лифт на четвертом этаже, нападавшая спустилась вниз по лестнице. Там она нанесла себе ножевые ранения левого плеча, чтобы сослаться на самооборону, и позвонила в экстренные службы.

Потерпевшая от ее рук соседка вернулась в свою квартиру и позвонила в полицию, сообщив о нападении. Обеих женщин госпитализировали, сейчас за их жизнь борются врачи.

Ранее подросток напал с ножом на знакомую школьницу на фудкорте торгового центра в Петербурге. Пострадавшую увезли на скорой помощи в больницу.