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08:52, 8 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка не захотела ехать с соседкой в одном лифте и порезала ее ножом

В Подмосковье женщина порезала ножом соседку, чтобы не ехать с ней в лифте

Фото: Кирилл Пономарев / РИА Новости

В Подмосковье 48-летняя местная жительница порезала пожилую соседку ножом, чтобы не ехать с ней в одном лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло накануне в новостройке в Сергиевом Посаде. Соседки вместе зашли с лифт на седьмом этаже, но в какой-то момент одна из них перехотела ехать вниз со второй. Женщина начала выталкивать из кабины свою 66-летнюю знакомую, а затем достала кухонный нож и ударила ее в живот и шею. Покинув лифт на четвертом этаже, нападавшая спустилась вниз по лестнице. Там она нанесла себе ножевые ранения левого плеча, чтобы сослаться на самооборону, и позвонила в экстренные службы.

Потерпевшая от ее рук соседка вернулась в свою квартиру и позвонила в полицию, сообщив о нападении. Обеих женщин госпитализировали, сейчас за их жизнь борются врачи.

Ранее подросток напал с ножом на знакомую школьницу на фудкорте торгового центра в Петербурге. Пострадавшую увезли на скорой помощи в больницу.

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      Олеся Мицкевич
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