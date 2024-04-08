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08:31, 8 апреля 2024Россия

Россиянка пошла выносить мусор и оказалась в больнице с рассеченной головой

E1.ru: в Екатеринбурге девушка пошла выносить мусор и оказалась в больнице

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Екатеринбурге девушка пошла выносить мусор и оказалась в больнице с рассеченной головой. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

По сведениям издания, все произошло накануне в 26-этажном доме в переулке Сызранском. Россиянка пояснила, что на нее внезапно рухнул кусок штукатурки.

«Не сразу поняла, только когда кровь полилась как из ведра», — поделилась горожанка. Один из очевидцев отвез ее в больницу, где у пострадавшей диагностировали ушиб теменной области.

В диспетчерской службе управляющей компании, которая обслуживает многоэтажку, отметили, что зафиксировали происшествие. Там подтвердили, что было нарушение фасада по указанному адресу.

Ранее сообщалось, что в Москве глыба льда с крыши обрушилась на 17-летнюю девушку. Специалисты из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии позже разъяснили, что пострадавшая получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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      Анна Щербакова
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