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14:23, 8 апреля 2024Ценности

Россиянкам назвали подходящую для свидания одежду

Стилист Надирян: платье-лапша и рубашки с большими плечами подойдут для свидания

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам подходящую для свидания одежду.

По словам эксперта, удачный образ для подобной встречи можно составить с помощью рубашек необычного кроя, например с большими плечами. Также в качестве наряда на данное мероприятие подойдут различные варианты платья-лапши. Кроме того, специалист посоветовал выбирать босоножки с узором, визуально удлиняющие ноги.

«Заметьте, все вещи не вульгарные, а акцентные и женственные. Напоминаю: это глупый стереотип, что только открытые вещи привлекают мужчин», — заявил автор поста.

В марте стилист Анна Московцева также назвала подходящую одежду россиянкам с широкими бедрами. Она порекомендовала включить в гардероб юбки прямого кроя, а также платья А-силуэта и с завышенной талией.

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      Алина Гостева
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