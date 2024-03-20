Стилист назвала россиянкам с широкими бедрами подходящую одежду

Стилист Московцева призвала россиянок с широкими бедрами носить прямые юбки

Стилист Анна Московцева назвала россиянкам с широкими бедрами подходящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на нижнее белье. По ее мнению, обладательницам пышных форм необходимо выбирать трусы своего размера, предпочтительно бесшовные или корректирующие фигуру слипы.

Кроме того, Московцева порекомендовала включить в гардероб юбки прямого кроя, а также платья А-силуэта и с завышенной талией. В последнем случае можно присмотреться к моделям с акцентами на груди, например, вырезом или воротником.

Вдобавок специалист призвала не бояться носить актуальные в настоящем сезоне брюки с широкими штанинами. Данная вещь визуально удлиняет силуэт, скрывает недостатки фигуры и при правильно подобранном верхе подчеркивает ее достоинства. Что касается джинсов, то стоит делать выбор в пользу черных или темно-синих вариантов, выполненных из плотной ткани и с прямыми или расклешенными штанинами. При этом на них не должно лишних декоративных элементов.

В заключение собеседница издания рассказала о подборе верхней одежды. Так, девушкам с широкими бедрами можно присмотреться к расширенным книзу пальто классической длины три четверти. В то же время Московцева предложила отказаться от прямых моделей, поскольку они нарушают пропорции фигуры.

Ранее основательница бренда одежды для женщин plus-size 4Forms Екатерина Коновалова назвала россиянкам с пышными формами самые модные платья на весну и лето. Эксперт отметила полуприлегающие модели из сетчатой ткани и с вертикальной полосой.