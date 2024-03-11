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17:17, 11 марта 2024Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали самые модные платья на весну и лето

Фото: Unsplash

Основательница бренда одежды для женщин plus-size 4Forms Екатерина Коновалова назвала россиянкам с пышными формами самые модные платья на весну и лето. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь эксперт отметила полуприлегающие модели из сетчатой ткани. При этом она пояснила, что на них должна присутствовать вертикальная полоса, поскольку она визуально прибавляет рост невысоким девушкам.

Кроме того, Коновалова выделила платья-трапеции и комбинации. По ее словам, первый вариант с V-образными вырезом подчеркивает зону декольте и удлиняет шею, а второй — добавляет образу женственности.

Среди прочего, специалист посоветовала обратить особенное внимание на платья с рукавами три четверти и с запахом, поскольку они идеально подходят обладательницам большой груди.

В ноябре 2023 года редакторы портала Best Life совместно со стилистами перечислили женщинам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе. Так, в список попали юбки А-силуэта, пальто с поясом и ремни. Во втором и третьем случае данные аксессуары подчеркивают талию и маскируют проблемные участки тела.

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      Мария Винар
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