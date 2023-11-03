Стилисты перечислили женщинам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе

Редакторы Best Life совместно со стилистами перечислили женщинам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список попали юбки А-силуэта, пальто с поясом и ремни. Во втором и третьем случае данные аксессуары подчеркивают талию и маскируют проблемные участки тела. При этом сертифицированный консультант по имиджу Элизабет Косич призвала присмотреться к замшевым поясам-корсетам и попробовать носить их с облегающими трикотажными платьями.

Кроме того, в перечне оказались расклешенные платья и джинсы с высокой посадкой, которые можно сочетать с блузками, свитерами и поясами. «Джинсы с высокой талией — лучшие друзья девушек. Они подчеркивают ваши изгибы, создавая сбалансированный силуэт в образе», — отметила эксперт по уверенности Сьюзи Таафф.

В заключение собеседники портала обратили внимание на платья с запахом. Модный журналист Джо Манктелоу-Пимм заявил, что такие изделия особенно эффектно смотрятся на полных женщинах. «V-образный вырез удлиняет шею и подчеркивает грудь, а регулируемый пояс на талии обеспечивает идеальную посадку», — объяснил он и порекомендовал выбирать платья из струящихся и дышащих тканей.

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