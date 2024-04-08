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06:14, 8 апреля 2024Россия

Российская артиллерия уничтожила обстреливавшую приграничный регион РСЗО

Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»

Фото: Vadim Savitsky / Globallookpress

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожила РСЗО «Вампир» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая на протяжении нескольких дней обстреливала территорию Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В Минобороны также отметили, что украинская РСЗО располагалась в заболоченной местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской артиллерии. «Вампир» был уничтожен вместе с боекомплектом, говорится в сообщении.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской и Белгородской областями. Над Белгородской областью были перехвачены 12 беспилотников, еще 3 — над Брянской.

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      Маргарита Пименова
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