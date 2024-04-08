Российская артиллерия уничтожила обстреливавшую приграничный регион РСЗО

Минобороны: «Град» уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожила РСЗО «Вампир» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая на протяжении нескольких дней обстреливала территорию Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В Минобороны также отметили, что украинская РСЗО располагалась в заболоченной местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской артиллерии. «Вампир» был уничтожен вместе с боекомплектом, говорится в сообщении.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской и Белгородской областями. Над Белгородской областью были перехвачены 12 беспилотников, еще 3 — над Брянской.