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18:51, 7 апреля 2024Россия

Россия перехватила 15 дронов ВСУ над двумя регионами

Системы ПВО РФ сбили 15 украинских БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

По информации военного ведомства, над Белгородской областью были перехвачены 12 дронов, еще 3 — над Брянской.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области второй раз за день объявили опасность атаки беспилотников.

Минобороны России также сообщало, что около 14:30 была пресечена попытка Украины устроить теракт в России с помощью беспилотников. Уточнялось, что дроны были сбиты.

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