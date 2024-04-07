Россия перехватила 15 дронов ВСУ над двумя регионами

Системы ПВО РФ сбили 15 украинских БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

По информации военного ведомства, над Белгородской областью были перехвачены 12 дронов, еще 3 — над Брянской.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области второй раз за день объявили опасность атаки беспилотников.

Минобороны России также сообщало, что около 14:30 была пресечена попытка Украины устроить теракт в России с помощью беспилотников. Уточнялось, что дроны были сбиты.