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07:12, 8 апреля 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс вышла в свет в брюках с откровенными вырезами

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица была замечена у коктейльного бара в Лондоне. На размещенных кадрах девушка позировала в черном бюстгальтере с металлическим кольцом посередине, брюках с откровенными вырезами на бедрах и кожаном пальто с мехом. Также она надела открытые серебристые туфли и круглые сияющие серьги.

Для своего образа знаменитость сделала легкий макияж с небольшими графичными стрелками и распустила волосы.

В марте Лотти Мосс поделилась откровенными фото и восхитила фанатов. Тогда модель предстала перед камерой в бикини черного цвета, который был оформлен тонкими завязками. Также она продемонстрировала татуировки на руках, боках и ягодицах.

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      Карина Черных
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