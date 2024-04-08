Сестра Кейт Мосс вышла в свет в брюках с откровенными вырезами

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица была замечена у коктейльного бара в Лондоне. На размещенных кадрах девушка позировала в черном бюстгальтере с металлическим кольцом посередине, брюках с откровенными вырезами на бедрах и кожаном пальто с мехом. Также она надела открытые серебристые туфли и круглые сияющие серьги.

Для своего образа знаменитость сделала легкий макияж с небольшими графичными стрелками и распустила волосы.

В марте Лотти Мосс поделилась откровенными фото и восхитила фанатов. Тогда модель предстала перед камерой в бикини черного цвета, который был оформлен тонкими завязками. Также она продемонстрировала татуировки на руках, боках и ягодицах.