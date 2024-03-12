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09:43, 12 марта 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс восхитила фанатов новыми фото в бикини

Фото: @lottiemossxo

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, поделилась новыми откровенными фото и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 26-летняя манекенщица предстала перед камерой в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками. Также она продемонстрировала татуировки на руках, боках и ягодицах.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 13 тысяч лайков. «Потрясающая девушка», «Она прекрасна», «Ты такая милая», «Это просто идеально!», «За такую красоту тебя должны арестовать», — писали они.

В январе Лотти Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков. Манекенщица записала видео, в котором рассказала о борьбе с депрессией и тревогой. По словам девушки, модельная индустрия поспособствовала этому. Так, когда ей становилось грустно и одиноко, она прибегала к спиртным напиткам и психоактивным веществам.

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      Карина Черных
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