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22:52, 8 апреля 2024Экономика

Shell захотела уйти с Лондонской биржи

The Telegraph: компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

Фото: Chris Helgren / Reuters

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской фондовой биржи и проведения листинга в Нью-Йорке. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению гендиректора корпорации Ваэля Савана, сейчас акции компании недооценены инвесторами. В частности, Саван указал на разрыв в капитализации Shell (230 миллиардов долларов) и ее конкурентов — Exxon Mobil (480 миллиардов долларов) и Chevron (300 миллиардов долларов).

Ранее Shell объявила о массовых сокращениях. Крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест.

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      Юлия Мискевич
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