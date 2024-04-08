Shell захотела уйти с Лондонской биржи

The Telegraph: компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской фондовой биржи и проведения листинга в Нью-Йорке. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению гендиректора корпорации Ваэля Савана, сейчас акции компании недооценены инвесторами. В частности, Саван указал на разрыв в капитализации Shell (230 миллиардов долларов) и ее конкурентов — Exxon Mobil (480 миллиардов долларов) и Chevron (300 миллиардов долларов).

Ранее Shell объявила о массовых сокращениях. Крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест.