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15:02, 8 апреля 2024Мир

Шольц пообещал не танцевать из-за создания аккаунта в TikTok

Politico: канцлер ФРГ Шольц создал официальный аккаунт в TikTok

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц создал официальный аккаунт в TikTok, присоединившись к президенту США Джо Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, ранее появившихся на данной платформе. Об этом сообщает газета Politico.

«Я не буду танцевать. Я обещаю. #TikTok», — написал политик, анонсируя новость о создании аккаунта.

Отмечается, что впервые об интересе к китайской платформе Шольц заявил во время встречи с избирателями в Дрездене 29 февраля. Авторы материала предполагают, что этот шаг нацелен на скорые выборы в Европейский парламент (ЕП), а также на региональные выборы в федеральных землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония. Таким образом, политик хочет составить конкуренцию партии «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность за счет молодых избирателей.

Ранее стало известно, что Палата представителей США разработала законопроект, согласно которому доступ к TikTok могут ограничить на территории страны. В документе отмечается, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, так как контролируется «иностранными противниками». В связи с этим решение Шольца рассматривается как попытка улучшить отношение к платформе в странах Запада.

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      Максим Габриелян
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