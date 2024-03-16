В Китае высказались о судьбе TikTok в США

WSJ: власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok

Власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи социальной сети TikTok в США в связи с законопроектом о запрете платформы в стране. Об возможной судьбе TikTok сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что компания ByteDance, владеющая TikTok, получила оповещение от китайских властей о том, что блокировка соцсети США является предпочтительным вариантом развития событий, нежели ее продажа какому-либо американскому покупателю.

Также источник WSJ отметил, что в Министерстве торговли Китая обратились к США с требованием прекратить давление на соцсеть и призвали соблюдать китайские законы. В компании ByteDance сочли, что Китай будет препятствовать продаже соцсети.

Ранее стало известно, что палата представителей США разработала законопроект, согласно которому доступ к TikTok могут ограничить на территории США. В документе отмечается, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности страны, так как контролируется «иностранными противниками». Согласно проекту, чтобы избежать блокировки TikTok в Соединенных Штатах, ByteDance будет вынуждена продать соцсеть.