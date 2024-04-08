Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 8 апреля 2024Силовые структуры

Силовики задержали протаранившего служебную машину во время погони россиянина

Кировчанин протаранил полицейскую машину, скрываясь от погони на угнанном авто

В Кировской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который протаранил служебную машину в попытке скрыться от погони на угнанном автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как автомобиль ДПС преследует ВАЗ-2106. В ходе погони злоумышленник игнорирует требования об остановке и, тараня перекрывшее ему дорогу авто, продолжает движение. В какой-то момент полицейские применяют табельное оружие и стреляют по колесам лихача. Машина съезжает в кювет, а преступника задерживают.

В ведомстве уточнили, что задержанным оказался 33-летний кировчанин. В отношении него составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее силовики в Волгограде в ходе погони со стрельбой задержали водителя, который не остановился для проверки документов и грубо нарушал правила дорожного движения.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после доклада о ситуации с паводками в России

      Российский банк поплатился за звонки должнику раз в полчаса

      Нюша показала фото в откровенном топе без бюстгальтера

      Власти сообщили о повреждении еще одной дамбы в российском регионе

      Опасную шаурму нашли в Москве и Петербурге

      Астрономы впервые наблюдали рождение коричневого карлика

      На Украине исключили тотальные отключения энергии

      Силовики задержали протаранившего служебную машину во время погони россиянина

      Врач указал на внешние признаки развития болезней сердца

      В России ответили на слова главы Финляндии о способе добиться мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше