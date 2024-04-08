Силовики задержали протаранившего служебную машину во время погони россиянина

Кировчанин протаранил полицейскую машину, скрываясь от погони на угнанном авто

В Кировской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который протаранил служебную машину в попытке скрыться от погони на угнанном автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как автомобиль ДПС преследует ВАЗ-2106. В ходе погони злоумышленник игнорирует требования об остановке и, тараня перекрывшее ему дорогу авто, продолжает движение. В какой-то момент полицейские применяют табельное оружие и стреляют по колесам лихача. Машина съезжает в кювет, а преступника задерживают.

В ведомстве уточнили, что задержанным оказался 33-летний кировчанин. В отношении него составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее силовики в Волгограде в ходе погони со стрельбой задержали водителя, который не остановился для проверки документов и грубо нарушал правила дорожного движения.