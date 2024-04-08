Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:13, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

Главред RT Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Украинские активисты пытались сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Протестующие столпились около входа в кинотеатр с флагами Украины и плакатами на английском и итальянском языках. Собравшиеся на украинском языке выкрикивали такие лозунги, как «Донбасс — это Украина».

По словам Симоньян, фильм впервые показали в Евросоюзе. Далее запланировано еще три показа в разных города Италии. На премьере фильма наблюдался аншлаг, заявила российская журналистка. «Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила она.

1 апреля стало известно, что Службы безопасности Украины (СБУ) объявила Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Осужденный на два пожизненных срока ангарский маньяк сознается в новых расправах

      Возлюбленная Тимати снялась в прозрачных брюках

      Совбез ООН передал заявку Палестины на вступление в организацию

      Уехавший из России популярный комик оценил перспективу возвращения

      Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

      В России назвали основную криптовалюту для международной торговли

      В США объяснили эффективность работы российской авиации под Часовым Яром

      Фигурантка дела о теракте подралась с обвиняемой в госизмене в СИЗО «Лефортово»

      Мужчина обнаружил автомат по продаже секс-игрушек на популярном курорте Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше