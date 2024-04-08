Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

Главред RT Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

Украинские активисты пытались сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Протестующие столпились около входа в кинотеатр с флагами Украины и плакатами на английском и итальянском языках. Собравшиеся на украинском языке выкрикивали такие лозунги, как «Донбасс — это Украина».

По словам Симоньян, фильм впервые показали в Евросоюзе. Далее запланировано еще три показа в разных города Италии. На премьере фильма наблюдался аншлаг, заявила российская журналистка. «Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила она.

1 апреля стало известно, что Службы безопасности Украины (СБУ) объявила Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

