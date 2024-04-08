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09:07, 8 апреля 2024Из жизни

Скромный подарок отца сделал сына долларовым миллионером

Американец получил лотерейный билет в подарок и выиграл четыре миллиона долларов

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Житель США сорвал куш в лотерею и стал долларовым миллионером благодаря подарку отца. Об этом сообщает Massachusetts Lottery.

Стивен Ричард из города Баррингтон, штат Род-Айленд, рассказал, что отец время от времени дарит ему лотерейные билеты без повода. Утром 29 марта они вместе завтракали, и отец в очередной раз вручил ему билет мгновенной лотереи. Ричард решил проверить его лишь в конце дня. Американец стер защитный слой с билета и внезапно обнаружил, что выиграл главный приз розыгрыша. Мужчина сорвал джекпот в размере четырех миллионов долларов (369,9 миллиона рублей).

По словам Ричарда, он не мог поверить, что выиграл столь крупную сумму. Он проверил результаты розыгрыша в приложении лотереи, чтобы убедиться, что действительно стал победителем. После этого он поделился радостной новостью с женой и отцом, скромный подарок которого сделал его миллионером.

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Мужчина решил не ждать получения приза целиком небольшими ежегодными выплатами, а получить в виде меньшей, но единовременной выплаты. После уплаты налогов он забрал 2,6 миллиона долларов (240,4 миллиона рублей) наличными. Он рассказал, что планирует потратить часть денег на путешествие с женой. Отмечается, что магазин, в котором был куплен выигрышный билет, получит бонус в размере 40 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла один миллион долларов в лотерею и приняла сообщение об этом за уловку мошенников и попытку ее обмануть. Американка поверила в свою удачу только после того, как ей на почту пришло официальное письмо от устроителей лотереи.

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      Алиса Удовик
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