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09:33, 4 апреля 2024Из жизни

Женщина приняла миллионный выигрыш в лотерею за уловку мошенников

Жительница США выиграла $1 млн в лотерею и решила, что ее обманули

Фото: Shutterstock

В США женщина выиграла один миллион долларов (92,3 миллиона рублей) в лотерею и приняла сообщение об этом за уловку мошенников и попытку ее обмануть. Историю разбогатевшей американки рассказывает сайт Michigan Lottery Connect.

Неожиданная удача улыбнулась 31-летней жительнице города Бэй-Сити Анне Маркес. Женщина участвовала в онлайн-розыгрыше лотереи Mega Millions и угадала все пять чисел. Американка заявила, что не покупает билеты постоянно, но иногда участвует в лотерее, когда джекпот начинает расти.

«Я вошла в свой аккаунт на следующий день после тиража и была просто шокирована, когда увидела на своем счету такую сумму выигрыша! — поделилась приятными воспоминаниями Маркес. — Честно говоря, сначала я решила, что это какое-то мошенничество. Ну, потому что ты никогда не ожидаешь, что такое может случиться с тобой».

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Американка поверила в свою удачу только после того, как ей на почту пришло официальное письмо от устроителей лотереи. Маркес рассказала, что потратит выигрыш на покупку нового дома и выплату долгов. Оставшуюся сумму она отложит на будущее.

Ранее сообщалось, что долгожитель из Австралии выиграл почти миллион долларов в лотерею и разрушил семью. Полученные деньги рассорили его с дочерями.

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      Никита Савин
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