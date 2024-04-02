Выигранный в лотерею миллион долларов разрушил семью 92-летнего долгожителя

В Австралии 92-летний мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и потерял семью

Мужчина-долгожитель из Австралии выиграл почти миллион долларов в лотерею и разрушил семью. Об этом пишет LadBible.

В марте 2018 тогда 86-летний Уильям Джон Бамптон выиграл в лотерею 986 тысяч австралийских долларов (59,1 миллиона рублей). Сначала пенсионер не захотел делиться деньгами с дочерью — Сью Вурлайдс, — потому что недолюбливал ее мужа Джима. После нескольких споров спустя пять месяцев он все же подарил Вурлайдс чек на 300 тысяч австралийских долларов.

Однако уже в 2021 году Бамптон пожалел о своем решении, заявил, что дочь «вынудила» его отдать ей деньги и потребовал всю сумму назад. Не получив понимания со стороны семьи, мужчина отправился в суд. В ходе тяжбы выяснилось, что до передачи чека Вурлайдс он купил и целиком оплатил дом, которым, согласно документам, владеет совместно с сыном Ларри. В ходе судебного процесса Бамптон практически потерял семью, поскольку из-за его поведения дети отвернулись от него.

При этом судья отказалась принимать аргументы Бамптона и пришла к выводу, что он подарил деньги Вурлайдс по собственной воле, поскольку был в здравом уме и твердой памяти. Судья также отметила, что ни тогда, ни сейчас мужчина не страдал от заболеваний, которые могли бы повлиять на его решения.

Вурлайдс по итогам тяжбы заявила, что лотерея «разрушает жизни людей». А сын Бамптона Ларри — что выигрыш отца стал «худшим, что с ним когда-либо случалось».

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что проголодался.