Собака нагадила в проходе самолета и сорвала рейс в США

Собака нагадила в проходе самолета и сорвала рейс из Хьюстона в Сиэтл, США. Об этом рассказал один из пассажиров на форуме Reddit, на публикацию обратило внимание издание Business Insider.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 апреля, на борту авиакомпании United Airlines. Пользователь с ником gig_wizard поделился фотографиями экскрементов и написал, что члены экипажа потратили более двух часов, пытаясь очистить ковер бумажными полотенцами.

«Запах так и не исчез. Туалет первого класса признали непригодным для использования, поскольку собачий беспорядок там, по-видимому, так и не убрали», — написал автор публикации.

По данным Flightradar24, на которые ссылается источник, в итоге Boeing 737 пришлось совершить посадку в Далласе.

В феврале на борту этой же авиакомпании произошел похожий случай. Щенок чихуахуа во время полета выбрался из клетки и испражнился в салоне. Хозяйка отказалась убирать за своим питомцем и вынудила сделать это бортпроводников.