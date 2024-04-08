Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 8 апреля 2024Наука и техника

Солнечное затмение 8 апреля 2024: во сколько, откуда будет видно, длительность

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сегодня, 8 апреля 2024 года, с Земли можно будет наблюдать полное солнечное затмение — первое за три года. Предыдущее, в декабре 2021-го, было видно только из Антарктиды. Что такое солнечное затмение, каким оно бывает и увидят ли затмение 8 апреля жители России — в материале «Ленты.ру».

Во сколько будет затмение

Затмение Солнца начнется в 19:39 и закончится в 22:55 по московскому времени, при этом максимальная его фаза придется на 21:17 по Москве, а полная фаза будет длиться 4 минуты 28 секунд.

Однако полную фазу затмения, то есть когда силуэт Луны полностью закрывает видимый с Земли участок Солнца, смогут наблюдать только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Частную фазу — когда Луна закрывает Солнце частично — будет видно из Северной и Южной Америки, акваторий Тихого и Атлантического океанов.

С территории России затмения 8 апреля видно не будет

Однако посмотреть на него можно будет онлайн — НАСА будет транслировать затмение, снятое через телескоп, на своем YouTube-канале.

Кадр: АО «Планетарий»

Ход затмения

  1. В 19:39 по московскому времени на Землю вступит тень от Луны: затмение начнется на восходе в центральной зоне Тихого океана. Здесь максимальная фаза затмения, когда Солнце будет полностью закрыто диском Луны, продлится 2 минуты 27 секунд. Затем тень от спутника станет продвигаться на северо-восток, одновременно будет увеличиваться фаза и высота звезды над горизонтом.
  2. С материка это явление можно будет наблюдать с 21:09 по Москве, когда лунная тень вступит на территорию Мексики.
  3. В 21:17 мск наступит максимальная фаза затмения — в это время Солнце будет скрыто 4 минуты 28 секунд. Наблюдать явление смогут жители севера Мексики.
  4. Затем лунная тень двинется в сторону Америки: первыми увидеть полное затмение смогут жители Техаса, после них — население большей части штатов и Канады. В 22:45 по Москве лунная тень покинет территорию Канады, последними затмение увидят обитатели острова Ньюфаундленд.
  5. В 22:55 мск затмение завершится в северной части Атлантического океана.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой звезду. Однако видно такое явление только из некоторых точек земного шара — тех, куда падает лунная тень. Оттуда, куда тень не падает, виден обычный солнечный диск

Виды солнечных затмений

  • Полное — Луна закрывает Солнце целиком
  • Частное — Луна лишь частично закрывает Солнце
  • Кольцеобразное — Луна закрывает собой лишь центральную часть солнечного диска, поэтому с Земли вокруг темного силуэта Луны видно светящееся кольцо
  • Гибридное — жители некоторых регионов Земли могут наблюдать полное затмение, а жители других — кольцеобразное

Солнечное затмение — не редкое явление, как и лунное. Ежегодно с Земли видно от двух до пяти солнечных затмений, причем самый распространенный вид этого явления — частное.

Изображение: АО «Планетарий»

Календарь солнечных затмений в 2024 году

Солнечные затмения в 2024 году можно будет наблюдать дважды — весной и осенью.

8 апреля 2024 года — полное солнечное затмение.

2 октября 2024 года — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдать смогут жители юга Чили и Аргентины. Из акватории Тихого океана и на юге Южной Америки можно будет увидеть частное затмение. Максимальная фаза придется на 21:46 по Москве, продлится явление 7 минут 25 секунд.

Как затмения влияют на организм

Согласно разным поверьям, солнечные затмения влияют на психику и здоровье человека: могут вызывать тревожность, сбои в биоритмах, подавленное настроение и даже повышенное давление.

Однако, как заявлял доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Семен Рапопорт, солнечные затмения длятся недолго, поэтому оказывать серьезного влияния на организм не могут.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Павлова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше