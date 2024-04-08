Солнечное затмение 8 апреля 2024: во сколько, откуда будет видно, длительность

Сегодня, 8 апреля 2024 года, с Земли можно будет наблюдать полное солнечное затмение — первое за три года. Предыдущее, в декабре 2021-го, было видно только из Антарктиды. Что такое солнечное затмение, каким оно бывает и увидят ли затмение 8 апреля жители России — в материале «Ленты.ру».

Во сколько будет затмение

Затмение Солнца начнется в 19:39 и закончится в 22:55 по московскому времени, при этом максимальная его фаза придется на 21:17 по Москве, а полная фаза будет длиться 4 минуты 28 секунд.

Однако полную фазу затмения, то есть когда силуэт Луны полностью закрывает видимый с Земли участок Солнца, смогут наблюдать только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Частную фазу — когда Луна закрывает Солнце частично — будет видно из Северной и Южной Америки, акваторий Тихого и Атлантического океанов.

С территории России затмения 8 апреля видно не будет

Однако посмотреть на него можно будет онлайн — НАСА будет транслировать затмение, снятое через телескоп, на своем YouTube-канале.

Ход затмения

В 19:39 по московскому времени на Землю вступит тень от Луны: затмение начнется на восходе в центральной зоне Тихого океана. Здесь максимальная фаза затмения, когда Солнце будет полностью закрыто диском Луны, продлится 2 минуты 27 секунд. Затем тень от спутника станет продвигаться на северо-восток, одновременно будет увеличиваться фаза и высота звезды над горизонтом. С материка это явление можно будет наблюдать с 21:09 по Москве, когда лунная тень вступит на территорию Мексики. В 21:17 мск наступит максимальная фаза затмения — в это время Солнце будет скрыто 4 минуты 28 секунд. Наблюдать явление смогут жители севера Мексики. Затем лунная тень двинется в сторону Америки: первыми увидеть полное затмение смогут жители Техаса, после них — население большей части штатов и Канады. В 22:45 по Москве лунная тень покинет территорию Канады, последними затмение увидят обитатели острова Ньюфаундленд. В 22:55 мск затмение завершится в северной части Атлантического океана.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой звезду. Однако видно такое явление только из некоторых точек земного шара — тех, куда падает лунная тень. Оттуда, куда тень не падает, виден обычный солнечный диск

Виды солнечных затмений

Полное — Луна закрывает Солнце целиком

— Луна закрывает Солнце целиком Частное — Луна лишь частично закрывает Солнце

— Луна лишь частично закрывает Солнце Кольцеобразное — Луна закрывает собой лишь центральную часть солнечного диска, поэтому с Земли вокруг темного силуэта Луны видно светящееся кольцо

— Луна закрывает собой лишь центральную часть солнечного диска, поэтому с Земли вокруг темного силуэта Луны видно светящееся кольцо Гибридное — жители некоторых регионов Земли могут наблюдать полное затмение, а жители других — кольцеобразное

Солнечное затмение — не редкое явление, как и лунное. Ежегодно с Земли видно от двух до пяти солнечных затмений, причем самый распространенный вид этого явления — частное.

Календарь солнечных затмений в 2024 году

Солнечные затмения в 2024 году можно будет наблюдать дважды — весной и осенью.

8 апреля 2024 года — полное солнечное затмение.

2 октября 2024 года — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдать смогут жители юга Чили и Аргентины. Из акватории Тихого океана и на юге Южной Америки можно будет увидеть частное затмение. Максимальная фаза придется на 21:46 по Москве, продлится явление 7 минут 25 секунд.

Как затмения влияют на организм

Согласно разным поверьям, солнечные затмения влияют на психику и здоровье человека: могут вызывать тревожность, сбои в биоритмах, подавленное настроение и даже повышенное давление.

Однако, как заявлял доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Семен Рапопорт, солнечные затмения длятся недолго, поэтому оказывать серьезного влияния на организм не могут.