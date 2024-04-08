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22:42, 8 апреля 2024Мир

Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии

Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину (БиГ) по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус. Об этом сообщил Федеральный совет (правительство) Швейцарии, передает ТАСС.

Как пояснили в Берне, машины предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут усиливать миссию Евросоюза (ЕС) в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea. Также отмечается, что специального разрешения на такой транзит не требовалось, так как Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» в БиГ.

Федеральный совет уточнил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта, однако не назвал его дату. Речь идет о перемещении около 70 транспортных средств, в том числе около 20 легких бронемашин. При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», однако французские военные, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.

В марте главы государств и правительств Евросоюза согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, «теперь предстоит серьезная работа». Босния и Герцеговина ожидает одобрения заявки на вступление в ЕС с 2022 года.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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