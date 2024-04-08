Спикеру Палаты представителей США предрекли роль обвиняемого в поражении Украины

Экс-конгрессмен Кинзингер: спикера Джонсона в будущем обвинят в крахе Украины

Спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона в будущем в учебниках истории обвинят в поражении Украины. Роль обвиняемого в крахе Киева политику предрек экс-конгрессмен Адам Кинзингер, сообщает The Hill.

«Теперь ему придется подумать о своей совести, поскольку, если Украина проиграет эту битву, он станет тем парнем в учебниках истории из раздела, где написано, почему Украина проиграла», — сказал он.

По его словам, авторы этих учебников не обязательно напишут, что именно Джонсон отменил помощь Украине, но «именно он мог сделать что-то, что изменило бы ситуацию».

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении Джонсона от должности спикера.