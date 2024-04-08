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13:24, 8 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по базе спецподразделения ВСУ в Славянске

РГ: ВС России ударили по базе спецподразделения ВСУ «Волки Да Винчи» в Славянске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские военные нанесли удар по базе спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что база располагалась на территории машиностроительного завода в Славянске.

По данным издания, по позициям «Волков Да Винчи» уже наносился удар месяц назад. Потери составили 18 человек. После нынешнего удара данных о потерях нет.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали бойцов элитного подразделения сил спецопераций Украины севернее города Часов Яр. Некоторые из уничтоженных бойцов были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским.

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      Алевтина Запольская
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