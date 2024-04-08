Стало известно об ударе по базе спецподразделения ВСУ в Славянске

РГ: ВС России ударили по базе спецподразделения ВСУ «Волки Да Винчи» в Славянске

Российские военные нанесли удар по базе спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что база располагалась на территории машиностроительного завода в Славянске.

По данным издания, по позициям «Волков Да Винчи» уже наносился удар месяц назад. Потери составили 18 человек. После нынешнего удара данных о потерях нет.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали бойцов элитного подразделения сил спецопераций Украины севернее города Часов Яр. Некоторые из уничтоженных бойцов были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским.